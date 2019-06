La 'chica del clima' argentina revela cómo es el sexo ideal para ella (fotos)

De acuerdo con Sol, es preferible que su compañero afectivo sea más bien ágil y no 'demore' las cosas. Al menos eso fue lo que dijo en la mesa de 'Polémica en el bar', un programa tradicional de la televisión argentina donde un grupo de hombres —y algunas pocas mujeres— comentan cuestiones de la vida cotidiana.

"Me gusta el hombre que es apasionado, el que se manda. No me gusta el que piensa mucho y está pensando en no… venirse. Que tarde mucho no, porque me aburre", confesó la chica del clima argentina, como consigna el portal Ciudad Magazine.

No obstante, hace algunas semanas, la mediática había asegurado que atravesaba una época "asexuada" en su vida y que prefería un buen plato de comida a la intimidad con un hombre. Cabe recordar que en el verano tuvo una relación frustrada con un empresario, y más adelante tampoco prosperó su vínculo con un profesor de equitación.

Un par de días antes, la joven estudiante de Derecho —que ha alcanzado notoriedad en el teatro, la televisión y la radio— participó de otro tradicional programa de la pantalla chica argentina: Almorzando con Mirtha Legrand. En esa emisión, que consiste en personas reconocidas que almuerzan y al mismo tiempo hablan de actualidad, Sol confesó que extraña su trabajo de presentadora del clima. Un rol que no consiguió en el primer intento.

​Según contó, a pesar de haber hecho un papel de asistente en otros programas, se presentó a un casting para dar el clima en una emisión televisiva. En el primer intento no quedó. Luego, volvieron a convocar y decidió ir nuevamente, con la suerte (o el talento) de que quedó.

"Fui para sacarme la duda, para ver qué pasaba con ese papel pequeño, porque era mínimo. Empecé a crear ese personaje de la chica del clima. Lo sigo siendo, me encantaría volver a dar el clima", reveló Sol.

También contó cuál era la clave de su éxito en ese rol informativo: según dijo a la conductora suplente del programa, Marcela Tinayre, no se limitaba apenas a pasar los boletines del Servicio Meteorológico Nacional con las probabilidades.

"Yo decía 'a las 11 de la mañana se larga a llover'. Y a las 11 efectivamente se largaba. Era impresionante", dijo, acerca de su talento para anunciar la lluvia, cuya precisión para prever los fenómenos climáticos le valió numerosos seguidores.

"Fue una bomba, yo patenté la chica del clima", agregó. Sin embargo, la figura de la presentadora del tiempo por antonomasia cuenta con varias competidoras, como ya te hemos contado en Sputnik.

Pero también Sol tiene un lado social más comprometido, como ya lo ha dejado de manifiesto en varias apariciones televisivas en las que ha expresado su preocupación por los sectores más desprotegidos de la sociedad, en el contexto de crisis económica que vive Argentina.

Por ejemplo, en 'Almorzando con Mirtha Legrand' Sol confesó que iba a la cárcel de mujeres para acompañar a las reclusas, muchas veces demasiado jóvenes, con hijos y escasas perspectivas de reinserción en la sociedad. Sus declaraciones permitieron visibilizar las penurias que viven muchas mujeres privadas de su libertad.

​Y tú, ¿qué piensas? ¿Tiene razón Sol en cuanto a la duración ideal del sexo? ¿Piensas que es la chica del clima original o hinchas por otra musa? ¿Qué opinas de las visitas de la joven estudiante de derecho a la cárcel?