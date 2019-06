"Sé que tienes a otra": Daddy Yankee se tira de un yate para 'escapar' de su esposa (vídeo)

En la grabación publicada por el reguetonero puertorriqueño en su cuenta de Instagram se puede ver cómo el cantante está a bordo de un barco, disfrutando de su tema 'No lo trates'.

En cierto momento de la canción su propia esposa entra cantando en voz alta: "Sé que tú tienes a otra". Al escuchar a su media naranja, Ramón Luis Ayala Rodríguez empieza a hacer gestos señalando que no es así. Finalmente el músico se lanza al agua.

Este vídeo le gustó a sus admiradores, que dejaron una ola de comentarios sobre esta situación.

"Vi este vídeo aproximadamente unas 100 veces su cara al decir no, no, no, no", comentó dianecabrejas21.

"Quisiera ser Mireddys [esposa del músico] o la otra, no importa", ironizó ikigai.7.1.

'No lo trates' es la canción que Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido por su nombre artístico como Daddy Yankee, interpretó con Natty Natasha y Pitbull.

