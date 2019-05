Miley Cyrus comparte provocativas instantáneas para promover nuevo álbum (fotos)

La cantante estadounidense Miley Cyrus compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos y vídeos en ropa interior como parte de la campaña de difusión de su nuevo álbum 'She is coming'.

En las imágenes en blanco y negro publicadas por Cyrus antes del lanzamiento de su nuevo trabajo musical, la cantante lleva puesto solamente un conjunto de ropa interior negra y medias veladas de la marca Gucci.

Los dos vídeos publicados justo después del lanzamiento del álbum muestran a la cantante con el mismo atuendo bailando al son de la nueva canción 'D.R.E.A.M.'. En otras escenas, Miley lleva puesto un vestido de gala negro, mientras canta acostada en una cama.

'She is coming' es el primer álbum de Miley desde 'Younger Now', lanzado en 2017. De acuerdo con la prensa estadounidense, el nuevo material es parte de una secuencia de tres álbumes que se lanzarán hasta el final del año corriente.

