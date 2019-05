Rihanna hace historia en París

La colección se llama así por el apellido de la artista que ahora también se ha convertido en una diseñadora de alta costura. En la tienda se venderá ropa 'pret-a-porter', calzado y accesorios.

Previamente, a principios de mayo un nuevo contrato entre Rihanna y el mayor grupo de lujo del mundo, LVMH, resonó en toda la industria de la moda. Al fin y al cabo, es tan solo la segunda vez en la historia que el gigante de la moda ha creado una marca original.

Al mismo tiempo, algunos críticos destacaron que esta es la primera casa de moda importante en la era de Instagram. A diferencia de la costumbre del conglomerado LVMH de presentar diseños de temporada por adelantado, a Rihanna se le permitió tomar una aproximación distinta.

En el caso de Fenty, se usará el modelo 'See now, buy now' (Lo ves ahora, compras ahora), que se hizo famoso por la marca Zara. Con dicho modelo de negocio, los diseños se cambian con más frecuencia y están inmediatamente disponibles en las tiendas.

En 2017 Rihanna había lanzado la línea de cosmética Fenty Beauty, que también revolucionó a la industria y fue todo un éxito.

