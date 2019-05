Confesiones inesperadas: Keanu Reeves y Sandra Bullock estaban enamorados pero nunca salieron

Según reveló Bullock en un vídeo de 2018, que la presentadora Ellen DeGeneres mostró a Reeves en su programa de entrevistas, el actor era tan "dulce y atractivo" que fue tremendamente difícil para ella estar seria.

"Porque me miraba y yo [me reía nerviosamente]. Y tenía que tratar, sabes, de [estar concentrada]", confesó la actriz, quien admitió que nunca tuvo una cita con el actor, porque "supongo que hubo algo de mí que no le gustaba".

© AP Photo / Jordan Strauss Winona Ryder confiesa que está casada con Keanu Reeves desde 1992

Sin embargo, el momento más emocionante llegó cuando 'Neo' confesó haber sentido lo mismo por su colega, que aparentemente no se dio cuenta de sus sentimientos.

"¡Estábamos trabajando!", expresó el intérprete, quien insinuó que tuvo romances con algunas de sus coestrellas —sin mencionar sus nombres— a lo largo de su carrera cinematográfica.

"Es una persona maravillosa y una actriz con mucho talento", señaló Reeves. El actor también admitió que sería genial ver a la célebre intérprete ahora mismo, a lo que DeGeneres respondió que Bullock "probablemente tiene pareja, esa ventana se cerró".

