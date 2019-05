Recordando a Bob Marley: los mejores covers de los temas del 'rey del reggae' (vídeos)

El 'rey del reggae' marcó un antes y un después en la concepción de la música contemporánea y ayudó a difundir por el mundo la música de Jamaica y el movimiento rastafari.

Para conmemorar esta fecha, Sputnik te presenta algunas de las canciones del mítico jamaicano, interpretadas por celebridades como Eric Clapton o Miley Cyrus, entre otros.

Miley Cyrus — Could You Be Loved

"El amor nunca nos dejaría solos"

Este tema fue escrito por Marley en 1979, durante un viaje en avión, mientras sus músicos estaban experimentando con la guitarra.

Rag'n'Bone Man — Is This love

"Compartiremos el mismo cuarto. ¡Sí! Pues Jah provee el pan"

El 'rey del reggae' escribió esta canción inspirado en las pinturas de su amigo, Roman Selvaggio.

Chris Cornell — Redemption Song

"Emancípate de la esclavitud mental, nadie salvo nosotros mismos puede liberar nuestras mentes"

Marley creó esta canción tras desarrollar una depresión luego de enterarse de que padecía cáncer. Es el último tema del mítico cantautor.

Eric Clapton — I Shot The Sheriff

"Todos los días, el cubo va al pozo, pero un día la parte inferior caerá"

Este tema narra la historia de un hombre que disparó al sheriff del pueblo, pero niega haber matado a su asesor. El cover de Eric Clapton fue incluido en su álbum de 1974 '461 Ocean Boulevard' y posteriormente encabezó la Billboard Hot 100.

Matisyahu — One Day / No Woman No Cry

"No llores mujer, pequeña, no derrames lágrimas, no, mujer, no llores"

Entre los músicos que han versionado este tema de Marley creado en 1974, figuran Nina Simone, Boney M, Ska-P, Twenty One Pilots y Rancid.

Liam Gallagher — Natural Mystic

"Hay una mística natural soplando en el viento, no puedes mantenerla en silencio"

La canción forma parte del álbum 'Exodus' (1977), una de las obras más importantes de la carrera de Marley y de la música reggae.

Maroon 5 — Three Little Birds

"No te preocupes por nada, porque todo va a estar bien"

Marley escribió esta romántica canción en 1977, cuando tres pequeños pájaros lo visitaban a diario. El músico dedicó el tema a sus coristas, entre ellas su esposa Rita.

Y tú, ¿qué canción de Bob Marley escucharás hoy?