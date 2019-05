Vicente Fernández causa polémica por su comentario del 'hígado gay'

El artista, de 79 años, explicó que en el 2012, durante su 'Gira del Adiós', le detectaron una "bolita en las vías biliares". "Cuando me dijeron que era cáncer, interrumpí la gira ", señaló en la entrevista con el canal Imagen Televisión.

"Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey (hombre). Ni sé si era homosexual o drogadicto", aseguró 'Chente', como es conocido por sus seguidores.

Las declaraciones del premiado artista fueron fuertemente criticadas en las redes sociales por ser consideradas homófobas y los memes no se hicieron esperar.

El hígado gay rodeado de los otros órganos machos heterosexuales de Vicente Fernández @HigadoGay #VicenteFernandez pic.twitter.com/yhmSPz5ckF — 𝑱𝒆𝒔𝒖𝒔 𝑨. 𝑩. (@blxubby) 9 de mayo de 2019

Vicente Fernández después de su transplante de hígado gay. pic.twitter.com/DgqO4Fa04b — RPDR MEMES (@RPDRMemes) 8 de mayo de 2019​