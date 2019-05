Kim Kardashian no puede ni sentarse (vídeo)

La revista Vogue se ha sincerado sobre cómo se preparó Kim Kardashian para la Gala MET. En el vídeo publicado por Vogue se puede ver que la estrella de la telerrealidad primero se puso un corsé apretado, pero debido a esta prenda no podía ni sentarse.

"Entonces, Anna, si no me siento a cenar, sabes por qué. Caminaré, pasaré el rato, pero apenas me siento. Solo puedo sentarme un poco", se dirige Kardashian a Anna Wintour, editora en jefe de la revista Vogue y trata sin éxito de sentarse en una silla.

Kim llegó a la Gala del MET en un vestido translúcido color carne. Su autor es el diseñador de modas francés Thierry Mugler. El traje ajustado con un escote profundo fue decorado con cristales en forma de gotas de agua rodando por el cuerpo. Según The Daily Mail, se necesitaron unos ocho meses para hacer este vestido.

