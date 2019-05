Batwoman: la serie sobre la superheroína lesbiana ya tiene tráiler (vídeo, fotos)

La cadena estadounidense The CW compartió el primer tráiler de 'Batwoman', la primera serie de acción protagonizada por una superheroína homosexual.

En el vídeo publicado, se puede ver a la Mujer Murciélago, que luce una capa de colores rojo y negro, posando en la azotea de un rascacielos de Gotham City.

La nueva serie, producida por Greg Berlanti (Las escalofriantes aventuras de Sabrina, Doom Patrol, Constantine: Ciudad de Demonios), estará basada en el universo de DC Comics.

Por su parte, la modelo, presentadora y actriz australiana Ruby Rose (Orange Is The New Black), de 33 años, conocida por ser abiertamente lesbiana, encarnará a la protagonista de la serie.

La célebre intérprete mantuvo relaciones amorosas con la diseñadora de ropa británica Phoebe Dahl y la empresaria Harley Gusman, entre otras.

