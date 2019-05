Hace 15 años terminó 'Friends': conoce por qué el último capítulo fue tan especial

Después de 10 temporadas y 236 capítulos los protagonistas de Friends dijeron adiós a millones de espectadores en EEUU: Chandler, Joey, Ross, Rachel, Monica y Phoebe no pudieron contener las lágrimas durante el último episodio de uno de los show más vistos de todos los tiempos.

Más de 50 millones de personas estuvieron ese día frente a la pantalla, y también lloraron. Después de 15 años el fenómeno Friends sigue creciendo entre las nuevas generaciones que repiten la serie a través de los sitios de serie en internet y de plataformas de streaming como Netflix, que este 2019 aceptó triplicar la millonaria suma que paga a Warner Bros por los derechos de reproducción.

Pero el desgarrador capítulo final, oculta algunas curiosidades que seguro te sorprenderán.

De desconocidos a estrellas

David Schwimmer (Ross), Matt LeBlanc (Joey), Jennifer Aniston (Rachel) y Lisa Kudrow (Phoebe) eran tan desconocidos en 1994 que los periódicos estadounidenses trataron a Courtney Cox (Mónica) como "la estrella" del reparto, ya que había tenido un papel anterior en la comedia 'Family Ties', según publicó Infobae.

Contratos millonarios

Para la última temporada, sus protagonistas ya habían hecho historia en la televisión estadounidense al negociar un importante aumento salarial de 1 millón de dólares por cada uno de los 18 capítulos que la conformaron, indica el portal argentino.

Antes de grabar

Momentos antes de grabar el episodio final, los productores y el personal de la serie entregó al elenco unos anuarios de Friends con fotografías de los momentos más importantes de la comedia. Con esta emocionante despedida, incide Infobae, los actores grabaron el último guión en el Stage 24 de Warner Brothers Studios.

Recuerdo inusual

Después del último rodaje, a cada uno de los miembros del reparto se les dio un pedazo de la acera de afuera del Central Perk como recuerdo. Un espacio publicitario de tan sólo 30 segundos durante la transmisión del último episodio tenía un costo de entre uno y dos millones de dólares, recuerda Infobae.

Estreno musical

Cuando Rachel se despide de Ross en el aeropuerto antes de abordar su vuelo a París, suena por primera vez en la televisión estadounidense el tema 'Yellow Ledbetter' de la banda Pearl Jam, que nunca había permitido la reproducción de su música en un programa de televisión, de acuerdo con el medio argentino.

No fue el más visto

Para asombro de muchos fanáticos, el final de Friends no fue el episodio más visto del programa. De hecho, este último capítulo no pudo quitarle el récord al episodio 'The One After The Superbowl' (1996) que reunió a 52,9 millones de espectadores en EEUU.

Tampoco es el final de serie más visto en la televisión estadounidense, donde ocupa el cuarto lugar detrás de M * A * S * H, Cheers y Seinfeld, pone de relieve Infobae.

Despedida a lo grande

Durante la última temporada hubo tres fiestas de despedidas. La primera fue en la casa de Jennifer Aniston y Brad Pitt (que entonces eran la pareja del momento en Hollywood) donde los invitados tomaron botellas de vino que el productor, Kevin Bright, había guardado desde la primera temporada.

El 22 de enero de 2004 el elenco se unió a todo el equipo de producción en West Hollywood, antes de la gran despedida del 24 de enero en el Hotel Park Plaza. Según Infobae más de 1.000 invitados asistieron a esta gran fiesta donde la banda The Rembrandts interpretó en vivo la emblemática canción de Friends, 'I'll be there for you' (Estaré allí para ti).

