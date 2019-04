¿Día de Thalía?: cinco cosas que no sabías de esta diva mexicana

¿A qué no sabías que Thalía tenía un día para conmemorar su éxito como cantante? ¡Pues sí! Y además, este 25 de abril se cumplen 22 años de tan ilustre proclamación. Te contamos otros detalles de esta diva mexicana que hacen de su vida un verdadera telenovela.

Día Internacional de Thalía

El 25 de abril de 1997 se instauró esta jornada en la que se homenajea a la reconocida cantante mexicana. Este día el Concejo Deliberante de Los Ángeles decretó que cada 25 de abril se festeje el Día Internacional de Thalía en esta ciudad de EEUU, tradición que ha seguido con fervor la comunidad latina de esta ciudad.

Cada año, sus seguidores más fervientes acuden al paseo de la fama en Hollywood donde la cantante tiene una estrella con su nombre, y desde este sitio le envían sus felicitaciones mediante redes sociales.

Según el Concejo Deliberante de Los Ángeles, Thalía es "un ejemplo de la mujer latina". La propia artista ha compartido imágenes y vídeos de esta celebración en su cuenta de Instagram.

Sin Habla

En varias ocasiones, Thalía ha comentado ante las cámaras lo terrible que fue para ella la muerte de su padre, cuando apenas tenía seis años. La artista reconoce cómo desde ese instante pasó un año sin hablar en rechazo a la noticia. Fue el peor año de su vida.

La pequeña Thalía siguió viviendo como antes, jugando, comiendo, pero sin hablar una sola palabra, en una especie de autismo que ella misma resolvió un año después cuando decidió acercarse a su madre.

"Mi padre era científico, químico, metalurgista, perito gráfico (…) Era un genio… Éramos cinco niñas y yo la última, la consentida… Ya sabíamos que iba a morir pero cuando ocurrió fue muy fuerte. Cuando murió me hice un poco autista, como que no quería salir al mundo y no hablé durante un año entero. Los médicos decían que yo estaba cerrándome al dolor. Una tarde, de pronto, me volví hacia mi madre y le pregunté: ¿Dónde está mi papá?", confesó la artista, según publicó La Nación.

En una entrevista televisada, Thalía contó que fue la última de las hermanas en despedirse de su padre minutos antes de que este muriera. Por ello, durante mucho tiempo pensó que su beso había sido la causa de tan terrible pérdida.

Te sugerimos: Thalía vs Paulina Rubio, el porqué de tres décadas de rivalidad sobre los escenarios

De hecho esta pesadilla volvió a su vida en 1993 cuando murió su prometido Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. La cantante volvió a sumirse entonces en la depresión y se negó al amor durante algunos años.

Gimnasta, no cantante

Esta multifacética diva de México ha confesado también cómo su sueño de niña no era precisamente ser cantante. En realidad Thalía quería ser gimnasta como la rumana Nadia Comaneci, famosa por su actuación en los Juegos Olímpicos de Montreal 76, cuando se convirtió en la primera gimnasta del mundo en obtener una clasificación de 10 puntos en una Olimpiada.

Para alcanzar este sueño Thalía tomó clases de gimnasia durante algunos años hasta que descubrió su pasión por la música y el canto.

Secuestro

El 22 de octubre de 2002, cuando Thalía asistía al lanzamiento de su primer disco en inglés, sus hermanas Laura Zapata y Ernestina Sodi fueron secuestradas.

Según confesó años más tarde Ernestina en un libro sobre el suceso, la cantante se encargó de pagar el rescate y las hermanas fueron liberadas un mes después de los hechos.

Laura Zapata y Ernestina Sodi fueron secuestradas en la capital mexicana poco después de salir del teatro San Rafael, donde la primera interpretaba un papel en la obra, de acuerdo con Infobae.