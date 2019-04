Britney Spears lanza un mensaje tranquilizador a sus fans: "Soy fuerte" (vídeo)

En un emocionante vídeo, la artista, de 37 años, declaró que necesita "un poco de privacidad".

"Todo está bien. Mi familia ha pasado por mucho estrés y ansiedad últimamente, así que necesitaba un tiempo para lidiar con eso. No se preocupen: estaré de regreso muy pronto", aseguró la intérprete de 'Oops! I did it again".

La cantante estadounidense también reveló que actualmente, hay muchos rumores e incluso amenazas de muerte a su familia y equipo.

"¡Se están diciendo tantas cosas locas! Estoy tratando de tomarme un momento, pero todo lo que está sucediendo me lo pone más difícil. No crean todo lo que escuchan", confesó Spears.

"Es posible que no sepan esto de mí, pero soy fuerte y defiendo lo que quiero", concluyó la celebridad.

La publicación acumuló casi 5 millones de reproducciones en siete horas.

En enero, Britney se vio obligada a cancelar todos sus conciertos para dedicarse al cuidado de su padre, Jamie Spears, quien había pasado por varias cirugías de intestinos y colon. Los problemas familiares dañaron la salud mental de la cantante, que sufrió su primera crisis psicológica en el 2007.

Según informaron medios locales, la artista tendrá que recibir un tratamiento psiquiátrico que durará 30 días.