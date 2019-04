Ex Miss Chile: "Me encantan las mujeres"

"Como me encanta el mar, como me encanta la arena y el sol, me encantan las mujeres", declaró la ex Miss Chile 2012.

"Sabes que tienes el apoyo de todos tus amigos….", "El amor es el amor", "Linda, bacana, valiente. Y si alguien te dice algo, le pego", comentaron algunos de los seguidores de la modelo, quienes también le desearon suerte con su nueva pareja.

Según declaró la propia modelo a la revista 'Sarah', se considera a sí misma como pansexual, es decir, se enamora de las personas "sin importar su sexo".

"Mi papá desde chica me preguntó '¿Cami, eres lesbiana?', porque tenía amigas lesbianas", confesó la modelo, quien también subrayó que "a mí solo me importa mi felicidad y si mi felicidad la encuentro con una mujer, la voy a tomar".