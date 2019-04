La 'chica del clima' argentina abandona la soltería (fotos)

Recientemente, la modelo había confesado en el programa de primera audiencia 'Podemos Hablar' que pasó de una etapa en la que era "muy activa" sexualmente a un período más tranquilo, en el que prefiere disfrutar de otras actividades.

"Ahora estoy como asexuada, no quiero saber nada", dijo Sol Pérez en la popular emisión argentina.

El conductor le preguntó qué elegiría: si una noche de sexo o una buena comida. La también estudiante de Derecho se decantó por la opción gastronómica. Y afirmó que si alguien se le acerca con aviesas intenciones, ella aduce dolores de cabeza o de panza.

"Me hice muy mentirosa", comentó, afirmando que ese 'cansancio' y su predilección por dormir se debe al intenso trabajo que lleva a cabo.

Sin embargo, a los pocos días, Sol lanzó una noticia sobre su intimidad, tras muchas especulaciones sobre quién sería su media naranja. Se pensaba que podía ser un futbolista o una figura mediática. Pero no.

Tal como su romance del último verano, se trata de un hombre lejos de los reflectores de la televisión y de los focos de atención. Se llama Rodrigo Luna Benítez y es profesor de equitación. Su pasión, indican los medios argentinos, son los caballos.

La misma Sol hizo el anuncio en el programa Gossip que ella misma conduce en el canal KZO. Al parecer, el compañero de la rubia en el programa contó al aire que la chica del clima había llevado a Luna Benítez al programa. Ella lo acusó de "buchón" (en Argentina, soplón).

La joven negó repetidamente que fueran oficialmente novios, pero sí dijo que estaban como "buenos amigos". Según dijo están en ese plan hace más o menos un mes. Se conocieron en un bar, donde ella le fijó la mirada y luego concretó el flirteo en la salida de los baños.

"No es mío y yo le hablo mucho de la libertad y a él no le gusta (…) Yo me lo levanté a él, además", contó.

El flamante 'amigovio' de Sol afirmó que de siete días de la semana, seis duermen juntos. Además, afirmó que se lleva bien con la perrita de Sol, Nancy, a quien ella considera como una 'hija'.

