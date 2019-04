Un enorme tiburón blanco desvela el 'secreto' de su caza submarina (vídeo)

Según la empresa Creatures of the Deep, no estaba claro qué tácticas solían usar los tiburones blancos en este tipo de escenarios. En la superficie estos escualos peligrosos usualmente atacan a sus presas desde abajo, pero en las profundidades hay más posibilidades para atacar a sus víctimas.

No obstante, en el vídeo publicado por la empresa en Instagram, se puede ver cómo los tiburones mantienen su estrategia de caza al atacar desde abajo, incluso cuando podrían atacar desde otras direcciones. Al golpear a su presa, el pez gigante la empuja hacia la superficie, devorándola hasta el punto en que ésta no tiene fuerza para oponer resistencia.

