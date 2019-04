Irina Baeva luce un cuerpo atlético en esta nueva foto en bikini

En la foto publicada, la intérprete, de 26 años, posa en la playa vestida únicamente con un bikini y una camisa blanca, y con el pelo mojado.

"Girls just wanna have sun" (Las chicas solo quieren tomar el sol), comentó la propia actriz, en referencia a la mítica canción de Cyndi Lauper 'Girls just wanna have fun' (Las chicas solo quieren divertirse).

La sensual imagen no dejó indiferentes a los aficionados de Baeva, quien tiene casi dos millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram.