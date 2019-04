¿Quién es el 'dargentino', el argentino que causó revuelo en los medios rusos?

Catriel Muriel, atleta de la selección argentina de lucha libre, se convirtió en protagonista de los titulares de los medios rusos. El motivo no fueron sus logros deportivos, sino su matrimonio con una rusa. Y aunque pudiera parecer que no hay nada especial en este hecho, en realidad, es una pareja muy inusual, porque su esposa es daguestaní.

Para entender el revuelo en la prensa, hay que saber qué es Daguestán. Se trata de la república más multiétnica de Rusia. Está ubicada en la parte noreste del Cáucaso y tiene la mayor población musulmana entre todos los sujetos del país (repúblicas, regiones, ciudades federales y distritos autónomos). Es un lugar de fuertes tradiciones y costumbres, y por lo tanto, no es muy común que las daguestaníes se casen con extranjeros, aunque los empleados de los registros civiles de la capital de la república, Majachkalá, observan que cada vez hay más mujeres locales que prefieren contraer matrimonio con ciudadanos de otros países. Lo más importante es convencer a los padres, sobre todo al padre, de aceptar tal matrimonio.

Catriel Muriel confesó a Sputnik que al principio su relación con Patimat Jidirbékova era "un poco extraña". El argentino la conoció cuando vino por segunda vez a Daguestán después de su primer viaje a la república con la selección argentina de lucha libre.

"Ambos sabíamos que nos gustábamos cuando nos veíamos cada día en mi restaurante favorito, (…) pero aun así ella me hizo esperar más de un mes hasta que me concedió una charla en un lugar público, en un parque cercano", contó el argentino y añadió que obviamente no se trataba solo de la barrera del idioma, sino de su cultura.

Después de aquel encuentro siguieron hablando, y cuando Catriel se fue a Argentina, decidió volver a Daguestán para quedarse con Patimat.

"Allí podía seguir entrenando con los mejores del mundo y también hacerlo al lado de la mujer a la que amo. Pienso que tuve mucha suerte de encontrar una mujer como ella y mucho más hacerlo en un lugar que también es el mejor para entrenar en mi deporte, he viajado por todo el mundo pero nunca conocí una mujer como ella", contó a la agencia.

El 'dargentino', como lo llaman en la sala de entrenamiento de lucha libre, por una mezcla entre argentino y darguín —uno de los grupos étnicos más importantes de Daguestán—, señaló que le habían advertido de que sería complicado obtener el permiso de los padres daguestaníes para casarse con su pareja, pero en realidad, lo no fue.

"Yo había aceptado el islam y estoy de acuerdo y feliz de vivir según sus tradiciones me gustan y las respeto", explicó.

Para Catriel, Daguestán es interesante no solo por su "incomparable nivel en la lucha libre, sino también por su cultura, el respeto a los mayores, las familias fuertemente unidas y el hermoso paisaje de sus montañas". Allí la mayoría lo llama Muhammad, nombre musulmán que eligió al aceptar el islam en diciembre de 2017.

"Me parecía un lugar ideal no solo para entrenar sino también para vivir y formar una familia ya que en Daguestán debido a su cultura y religión se ve la importancia del respeto y de la vida sana".

De momento, Patimat conoce a los padres de Catriel solo por vídeollamadas.

"Y tampoco está en nuestros planes ir a Argentina ya que prefiero traer a mi familia a conocer la maravillosa cultura daguestaní", dijo.

Según Catriel, sus parientes reaccionaron de forma "muy normal" ante su matrimonio.

"Siempre estuvieron al tanto de mis intenciones y sabían de ese agrado por el islam y por la cultura daguestaní".

La pareja tiene previsto seguir en Majachkalá al menos hasta que Catriel se retire de la lucha libre cuando tal vez podrían trasladarse al pueblo natal de su esposa, Sergokala.

