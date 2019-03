Paloma Mami arrasa en internet con un sensual videoclip sobre el amor traicionado

"Fingías ya está disponible", escribió la cantante en referencia al videoclip publicado en YouTube.

En el nuevo vídeo, la mujer luce impresionantes vestidos, conduce un auto de lujo, canta que ya no quiere volver en su vida con su expareja porque le "mentía". Según la letra, la chica ha logrado "olvidarle" y aconseja: "No te muerdas cuando me veas con otro".

El vídeo ya había acumulado más de 700.000 vistas en YouTube.

"¡Temazo! ¡Me encanta! Serás un éxito niña, cada canción tuya es hermosa y tu letra (…) nos va muy bien", comentó la internauta Luzverzago L&R.

"Es una voz superversátil, me gusta la onda que va agarrando y lo talentosa que es. Ojalá que siga creciendo y cosechando éxitos", expresó Luis Carvajal Guerra.

