El incómodo momento de la chica del clima de Argentina en televisión (vídeo)

La "exchica del clima" de Argentina asistió como panelista a la primera emisión del programa "Las rubias", donde uno de los invitados fue el economista liberal Javier Milei, el mismo que días atrás la trató de "bruta" e "ignorante en economía".

Aunque no queda claro si la presencia de ambos fue acordada en buenos términos, en esta ocasión, la rivalidad se les fue de las manos. Todo comenzó cuando Milei acusó al kirchnerismo por su postura a favor de Venezuela y Pérez lo interrumpió para hacer una observación: "¿por qué ir a los extremos y no buscar un país en el que les den posibilidades a los que menos tienen? Lo único que vamos a hacer es que la gente sea cada vez más pobre", indicó la panelista.

Según publicó Infobae, el economista volvió a la ofensiva y le preguntó a la presentadora,"¿tenés claro el sistema que estoy proponiendo? Tiene el 25%menos de pobres, que es lo que dicen los datos. ¿Necesitás que los muestre?", insistió con agresividad.

Sol Pérez le dijo que "con datos no se hace nada" y la tensión se apoderó del estudio. Pero esto no fue todo. Cuando los ánimos estaban caldeados Milei arremetió contra el Gobierno argentino y la presentadora lo volvió a interrumpir: "para él todos los Gobiernos van a ser un desastre porque hay Estado. Cuando no haya Estado vamos a estar muy bien".

Entonces vino la debacle. El economista defendió su derecho a opinar y violentó verbalmente a Pérez cuando dijo: "no necesito que seas mi intérprete, ni sabés de las cosas que hablo".

La modelo, también estudiante avanzada de derecho, le atacó por ofensivo mientras el resto del panel no atinaba a dar opiniones. Las diferencias rápidamente pasaron al plano personal cuando Milei acusó a Pérez de haberlo insultado en redes sociales luego del debate anterior

La moderadora del panel se vio obligada a cambiar de tema y pasó las cámaras a la cocina del estudio pero de fondo se escuchaba que la discusión subía de tono. Al regresar al panel allí estaban la modelo y el economista buscando tuits en sus celulares para demostrar sus ofensas.

Afectada por la situación y el momento incómodo, Sol Pérez le mostró su celular a la moderadora que reaccionó asombrada mientras Milei se defendió: "retuitear algo no es un tuit mío, me divierto con cosas que dijeron". "Pero es avalarlo", le aclaró Sol Pérez, con lágrimas en los ojos.

La conductora no quiso continuar en esas condiciones, mientras la moderadora del panel pidió amablemente a Milei que se retirara del estudio. Así concluyó la primera emisión del programa televisivo que continúa potenciando debates entre argentinos en redes sociales.

Y tú, ¿qué opinas?. El debate entre la presentadora y el economista pudo haber sido un montaje para elevar el rating del programa en su primer día o es una auténtica rivalidad. Recuerda que siempre puedes escribir tu opinión en la sección de comentarios.