Muere Mr.Pokee, el famoso 'erizo motivador' (fotos)

"Esto es probablemente lo más difícil que tuve que hacer en mi vida. A Pokee le diagnosticaron una enfermedad por una bacteria luego de someterse a una cirugía dental. Lo trataron con antibióticos, pero de repente se sintió mucho peor. Resultó que tenía una infección en la sangre causada por un tipo de bacteria diferente. Luchó por su vida todo el día y la noche", comentó la dueña del animalito, la alemana Talitha Girnus, quien confesó que se vio obligada a sacrificar a su "dulce angelito".

En su página de Instagram, donde tenía más de 1,3 millones de seguidores, el erizo pigmeo africano de tres años 'publicó' divertidas y tiernas imágenes acompañadas de frases motivadoras.

Los seguidores del erizo quedaron devastados por la muerte del "aventurero más mono del mundo".

"No lo puedo creer", "las imágenes de tus viajes siempre me hacían sonreír", "toda mi familia conoce a Pokee porque sus fotos me emocionaban tanto que tenía que mostrárselas a todos", fueron algunos de los comentarios publicados bajo la última entrada en la página de Mr.Pokee.

Más: Así es como hay que acariciar a los erizos