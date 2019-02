Canciones de Ariana Grande y Rihanna, censuradas en Indonesia por "alusiones pornográficas"

Entre los temas prohibidos se encuentran 17 canciones mundialmente conocidas, como 'Shape of You', de Ed Sheeran, 'Love Me Harder', de Ariana Grande, o 'Wild Thoughts', una colaboración entre Rihanna y DJ Khaled.

Según un comunicado oficial, publicado en la revista local Tempo, las canciones, cuyas letras "contienen pornografía, alusiones pornográficas y obscenidades", "presentan a la mujer como objeto sexual".

El jefe adjunto de la comisión, Rahmat Arifin, declaró al medio que "lo que se está prohibiendo no son las canciones en sí, sino más bien las letras".

Otros temas que fueron censurados por las autoridades del país asiático son 'Bad Things', de Camila Cabello, 'Mr.Brightside', de The Killers, 'Sangria Wine' de Pharrell Williams o el éxito de Bruno Mars 'That's What I Like'.

Las canciones censuradas solo podrán ser reproducidas en Java Occidental en horario nocturno, entre las 10:00 pm y las 3:00 am.

