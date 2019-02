Ariana Grande repite el récord histórico de The Beatles

El primer lugar en el ranquin por cuarta semana consecutiva lo ocupa la canción '7 Rings'; en el segundo lugar esta semana debutó la composición 'Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored', mientras 'Thank U, Next' subió de la séptima posición a la tercera. Todas estas canciones están incluidas en el álbum 'Thank U, Next'.

Los primeros en alcanzar tal esta hazaña fueron The Beatles en 1964, cuando sus sensillos 'Can't Buy Me Love', 'Twist and Shout' y 'Do you Want to Know a Secret' fueron los que se posicionaron simultáneamente en los tres primeros lugares de la mencionada lista.

