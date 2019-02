Camila Cabello se enamora de Emiratos Árabes Unidos... y esta es la razón (fotos)

La artista publicó en su cuenta varias imágenes en las que aparece vestida con un hiyab. En otras fotos, Cabello baila en las arenas del desierto.

"Una de mis personas favoritas, Anthony Bourdain [presentador y escritor estadounidense], dijo una vez: 'Parece que, a cuantos más sitios voy, más me doy cuenta de lo grande que es el mundo'. Es tan real. Amo la sensación de sentirme tan humilde al viajar a otro lugar y experimentar una cultura completamente diferente", comentó la propia cantante bajo las fotos.

"Eso te hace darte cuenta de lo pequeño que es tu mundo en comparación con lo grande que es el mundo en realidad, como tú solamente eres una versión de un millón de experiencias humanas", señaló.

Según explicó la artista, ha llevado un hiyab para mostrar su respeto a las tradiciones religiosas del país musulmán.

"En la tienda, una chica muy dulce me ayudó a ponérmelo. No hablábamos el mismo idioma, pero ella me sonreía mientras me ayudaba, y he sentido como si fuera una amiga cercana", reveló.

La cantante de pop y compositora Camila Cabello nació en Cuba en 1997 y es conocida por sus temas 'Havana', 'Consequences' y 'Never Be the Same'.

