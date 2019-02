El Oscar divide a los mexicanos: polémica tras la nominación de Yalitza Aparicio

El 23 de enero Aparicio se convirtió en la primera indígena mexicana en ser nominada a los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, en la categoría de mejor actriz. Desde 2002, cuando Salma Hayek recibió una nominación por su papel en Frida, ninguna mexicana había aparecido en el listado.

A pesar del orgullo que esto representa, actrices y conductoras del país se organizaron en un chat privado para pedir a la Academia que reconsidere esta nominación. El intento de boicot fue difundido en Twitter por Rossana Barro, coordinadora de atención especial a invitados en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

"Me enteré que hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la Academia de cine que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de mejor actriz", escribió Barro el 11 de febrero. "Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más", publicó el medio británico BBC.

Aunque los nombres de las integrantes del chat no han sido revelados, la cineasta María José Cuevas, directora de la cinta 'Bellas de Noche', confirmó en Twitter que esto era cierto. Incluso denunció que las intérpretes buscan evitar la nominación de Aparicio a los premios Ariel, de la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

Por otro lado, el actor mexicano Sergio Goyri se vio involucrado en la polémica al divulgarse un vídeo en una cena donde se refirió a Aparicio con la expresión "pinche india" en modo despectivo. En una reunión entre amigos, el actor habló mal de la participación de la actriz oriunda de Oaxaca, en el filme de Cuarón, según publicó el diario mexicano Excélsior.

"Que metan a nominar a una pinche india que dice, 'sí señora, no señora', y que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar", se escucha decir al actor en una charla de sobremesa.

Como era de esperar, el vídeo se difundió rápidamente en las redes que arremetieron con fuerza contra las críticas. Goyri se vio obligado a ofrecer una disculpa y publicó un vídeo en su perfil de Instagram donde mostró su verguenza.

"Aquí estoy asumiendo la responsabilidad de un comentario desacertado completamente. Le pidos disculpas a Yalitza que se merece eso y mucho más. Yo estaba comentando otro tipo de cosas y al calor de la discusión salió eso, pero yo no tengo derecho a ofender a nadie, pido una disculpa directamente a ella y una disculpa muy grande a toda la gente que se sintió ofendida con mi comentario", dijo el actor.