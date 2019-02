La 'chica del clima' mexicana alborota a sus seguidores con una declaración de amor (foto, vídeo)

La foto logró más de 430.000 'likes' y más de 3.000 comentarios durante el primer día.

En la descripción de la foto, la celebridad escribió: "I can't stop thinking about you ❤" ("No puedo dejar de pensar en ti", en español).

No se sabe a quién iban dirigidas las palabras de García. Entre los numerosos rumores que surgieron en las redes, a la presentadora se la atribuyeron supuestas relaciones con diferentes personas, incluido el famoso 'Sol de México', Luis Miguel.

García, de 28 años, suele mostrar sus curvas a través de Instagram y tiene más de 9,1 millones de seguidores. Se hizo famosa en 2015 cuando empezó a presentar la sección del tiempo en televisión.