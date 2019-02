Conoce qué te depara el horóscopo este día de San Valentín

Aries

Para los arianos será importante este día hacer un favor a alguien que te lo agradecerá mucho. Te sentirás feliz de haber podido poner ese pequeño grano de arena para una causa que crees es justa y que ha hecho sonreír a esas personas. En San Valentín "dormirás muy tranquilo, sabiendo que todo está en orden", según advirtieron los astrónomos del sitio 20minutos

Tauro

En esta fecha, hay alguien que está decidido a apoyarte en un proyecto en el que hay bastante dinero y en el que te has implicado mucho, pero le debes demostrar que estás dispuesto a darlo todo. Hazlo cuanto antes y podrás dar el siguiente paso.

Géminis

La dualidad de este signo le puede traer algún que otro disgusto. Aclara bien en tu interior cuál es el camino que quieres seguir y no des tantos bandazos. "Cuida que tu pareja se sienta un poco más mimada", recomiendan los expertos del sitio español.

Cáncer

Cada nuevo día es una oportunidad para alcanzar tu meta, ya estás más cerca. Por eso en estas fechas, el zodiaco te recomienda que "no te rindas". Ten presente que "cuanto más confíes en ti, más vas a lograr".

Leo

Los Leo saben que sus finanzas no están bien por los gastos que han hecho, y ahora es el momento de asumir las consecuencias. El zodíaco de 20minutos, advierte que quizá deben buscar algún ingreso extra por algún tiempo.

Virgo

Los virginianos deberán tomar una decisión respecto a un bien, una casa o algo material que les está dando muchos problemas. Es algo que han postergado, pero que deben asumir cuanto antes. "Hay lastres que se deben soltar para avanzar", será la frase del día.

Libra

Si eres Libra, no le ocultes a tu pareja algo relativo a tu salud que es importante. Es cierto que es preferible que lo asumas tu primero con consciencia pero con talante positivo, pues no tan grave como crees y lo vas a superar pronto. Recuerda que "el apoyo siempre vale la pena", sugieren desde el sitio español.

Escorpio

Escorpio se siente atraído por alguien a quien no conoce bien y que supone un misterio. Pero eso es lo que más le gusta. "Ten cuidado, ve con precaución porque el misterio puede deberse a algo no tan bueno", aconsejan los astrónomos consultados por 20minutos.

Sagitario

Alguien de la familia llamará a los Sagitario por consejos. No te va a importar ir hasta donde esté para charlar tranquilamente de lo que necesita. Después, podrás disfrutar mejor, recomienda el zodiaco.

Capricornio

Para Capricornio, lo más importante será que vuelva a retomar un deporte o un hábito que había dejado de lado. Esto podría ayudarte a tener un mejor estado de ánimo para disfrutar San Valentín.

Acuario

El humor es algo que Acuario no podrá manejar bien este día. Hay un contratiempo que quizás esté relacionado con tu salud que te va a impedir terminar una tarea en la que están implicadas muchas personas. "Aprovecha cualquier momento para descansar y relajarte", dice el zodíaco de 20minutos.

Piscis

Si buscas rencor en las palabras de una persona cercana, las vas a encontrar, así que es mejor que no las tomes en cuenta porque no te servirán para nada bueno ni para hallar la paz. "Hay cosas que no puedes cambiar, pero sí podrás cambiar tu actitud hacia ellas", es tu mejor consejo zodiacal para este día.

