Binance: la revolución de las criptomonedas apenas comienza

Changpeng Zhao, CEO y fundador de Binance, conversó con Sputnik sobre el presente y futuro de estas divisas en el mercado financiero.

Las criptomonedas ante el COVID-19

En 2020 los mercados mundiales se enfrentaron a una volatilidad e inestabilidad sin precedentes. Ante la incertidumbre económica mundial y la inflación, los activos tradicionales sufrieron debido al impacto causado por el COVID-19 y "personas de todo el mundo han mirado cada vez más al bitcóin y las criptomonedas como un activo alternativo y una forma de realizar transacciones internacionales de una manera sin precedentes, lo que elevó este mercado a un nuevo nivel", explica Zhao.

El COVID-19 no ha hecho más que destacar los desafíos macroeconómicos que enfrenta la economía global , considera el líder de Binance. Como resultado, "existe una mayor comprensión pública sobre la inflación y cómo las empresas y las personas podrían verse afectadas. Este año hemos visto varios casos de alto perfil de inversores institucionales que adoptaron el bitcóin". Como ejemplo relata que recientemente, Microstrategy se convirtió en la primera empresa que cotiza en bolsa en mantener criptomonedas en sus reservas de tesorería. "Ahora tienen 70.470 BTC (...) en su reserva de tesorería".

Por otro lado, Square, la compañía de pagos fundada por el CEO de Twitter, Jack Dorsey, anunció recientemente que adquirió 50 millones de dólares en bitcóin. Los estrategas de JP Morgan publicaron un informe que indica que la inversión de Square dará como resultado que "otras compañías de pagos faciliten las inversiones de los clientes en bitcoins o corren el riesgo de quedarse atrás", citó.

Los analistas del banco de JP Morgan aseguran que un bitcoin podría llegar a costar hasta 146.000 dólares si un día pasa a ser un activo refugio 👇 https://t.co/VoZ5BGmEXn — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) January 6, 2021

​Zhao considera como una señal positiva que los inversores institucionales estén incluyendo criptomonedas como parte de su estrategia financiera y de cobertura. "Esto ayuda a legitimar aún más el bitcóin y aumentar la educación pública sobre el uso de criptomonedas, incluso para protegerse contra la inflación a largo plazo".

Un marco legal para las criptodivisas

El de las criptomonedas es un sector avanzado y su desarrollo es muy rápido, pero la regulación en muchas regiones aún se encuentra en una etapa temprana. "Creo que la regulación es necesaria y en todas las partes la quieren. Promueve activamente la innovación, la sostenibilidad para un mercado abierto y su desarrollo", explica.

Fraude online y pandemia

En Rusia, las criptomonedas no están todavía reguladas, pero Zhao considera que. "Creo que la experiencia y los conocimientos de los representantes de las empresas de criptomonedas globales son necesarios y muy importantes para el desarrollo e implementación de los marcos regulatorios y legales. Contribuirá a sentar las bases para la formación de un mercado sostenible en la Federación de Rusia. También deben formarse en Rusia las condiciones para la aparición de oportunidades adicionales en la industria, así como un entorno de mercado favorable para los nuevos actores".

En el contexto de la pandemia y el autoaislamiento, las estafas en línea se desarrollaron activamente en 2020.

"La pérdida total por fraude ha disminuido, pero el número de casos en realidad aumentó. Hay más cosas que considerar aquí además de la pandemia, aunque pasar más tiempo en línea aumenta las posibilidades de estar expuesto a estafas", dice Zhao.

En Binance, asegura, "siempre luchamos activamente contra el fraude dirigido a nuestra marca. Detectamos de forma activa el fraude mediante nuestro sistema de información de amenazas patentado y un conjunto completo de canales de información de terceros. Por lo general, eliminamos más de 100 sitios web, aplicaciones y cuentas de redes sociales falsas de Binance semanalmente".

El empresario, que en 2013 vendió su apartamento para comprar sus primeros bitcoines y hoy confiesa que utiliza criptomonedas para todo en su vida diaria, está seguro que el papel y valor de las criptomonedas continuará aumentando. "No predigo nada sobre los precios futuros del bitcóin y otras criptomonedas. No tengo una bola de cristal", acota. "Pero sin duda puedo decir que los desarrollos positivos logrados este año por toda la economía de las criptomonedas no desaparecerán. Con la tendencia creciente de las criptomonedas este año, la revolución de las criptomonedas apenas está comenzando".