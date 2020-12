Un economista ve espejismos en las criptomonedas: "La burbuja hiperbólica va a estallar"

"En primer lugar, se le llama moneda, pero no es una moneda. No es una unidad de cuenta, no es un medio de pago (…) no es una reserva estable de valor. En segundo lugar, ni siquiera es un activo", dijo Roubini, conocido como Dr. Doom.

© Foto : Pixabay/MichaelWuensch "El bitcóin no es una protección contra los escenarios del fin del mundo" bitcoin no tiene valor esencial, señaló el economista al comparar la criptomoneda con activos como los bonos, las acciones, los bienes raíces o los metales preciosos, que proporcionan ganancias e ingresos útiles.

"En el caso del bitcoin, no hay ingresos. No hay uso. No hay utilidad. Lo único que tiene es un aumento especulativo y autocumplido, y ese aumento es impulsado totalmente por la manipulación", argumentó.

Según publica Yahoo Finance, Roubini advirtió de que existen investigaciones académicas que indican que "la moneda pseudoestable Tether" ha sido creada y es utilizada literalmente para manipular la cotización del bitcoin.

"El precio del bitcoin está totalmente manipulado por un grupo de personas, por un grupo de ballenas. No tiene ningún valor fundamental. Estamos cerca del punto en el que la burbuja hiperbólica va a estallar".

El 20 de diciembre, los datos bursátiles indicaron que el precio del bitcoin creció más de un 1,31% hasta valer por primera vez más de 24.000 dólares.