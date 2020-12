El comercio entre Rusia y México cae casi 18% en los primeros 9 meses del año por COVID-19

"El comercio bilateral retrocedió pero no fue una caída crítica. Según datos de Aduanas, en nueve meses de 2019, el intercambio comercial fue de 1.900 millones de dólares, en el mismo periodo de este año la cifra llega a 1.563 millones", dijo el alto diplomático a la prensa.

Pese a la disminución de las transacciones, México sigue siendo el segundo mayor socio comercial de Rusia en América Latina después de Brasil.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México, los dos países acordaron reanudar la labor de la comisión bilateral para la cooperación comercial, económica y científica. La reunión estaba prevista para celebrarse en 2020 en la nación latinoamericana, pero por la pandemia se postergó hasta el primer semestre de 2021.

"Hay un acuerdo provisional para efectuar en el primer semestre de 2021 la próxima cita de la comisión, que no sesionó durante años (...) No me atrevo a mencionar una fecha concreta y es que todo dependerá de la pandemia y de la evolución de la situación aquí", subrayó Koronelli.

México y Rusia conmemoran este año el 130 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, que se formalizaron oficialmente el 11 de diciembre de 1890.