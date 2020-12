La receta de la economía china para alcanzar y superar a EEUU

El JCER contempla un pronóstico hasta el 2035 donde considera dos escenarios. Uno básico que recoge el impacto directo del COVID-19 en las economías de los 15 países de la región de Asia y el Pacífico. Y uno más amplio que analiza el impacto indirecto de la pandemia en el desarrollo a largo plazo, el comercio internacional y la innovación de los países.

Según el escenario ampliado del estudio, la economía de China crecerá al menos un 3% anual hasta el 2035. Mientras que el crecimiento del PIB de EEUU no superará el 1% en el mismo intervalo de tiempo.

Actualmente, EEUU enfrenta problemas estructurales con su propia economía sin mencionar los estragos que causó la pandemia. Según el analista Bian Yongzu, con la mejora de la dinámica china de fondo y el deterioro de la dinámica de EEUU, lamás rápidamente en términos económicos.

"La economía de EEUU se basa en el sector financiero, y el sector real no se está desarrollando bien. Si bien el sector financiero genera ciertamente grandes beneficios, no proporciona suficientes puestos de trabajo. Por eso, la mayoría de los estadounidenses no tiene un ingreso estable", explicó.

Agregó que la eficacia de la gestión de la economía por parte del Gobierno se ve reducida, ya que no es posible hacer ajustes oportunos en la política económica y esto complica su recuperación económica.

"La tensa situación económica está llevando a un aumento del nacionalismo en EEUU. Esto socava los lazos comerciales con otros países, lo que agrava aún más su economía. También hay factores a largo plazo. China y otros países están construyendo rápidamente sus propias competencias y la competencia de EEUU se está reduciendo", señaló.

Estrategia de la recuperación china

China ha optado por una estrategia de "doble circulación" que refuerza la producción y estimula el consumo de lo nacional. Así, China apunta a lograr una mayor independencia de los factores externos para estimular el desarrollo de su propia economía.

"El factor clave es la demanda interna que es lo que asegura el desarrollo estable de la economía nacional. EEUU solía ser el mayor mercado de consumo del mundo, pero el año pasado, la diferencia entre ambos países en esta área se ha reducido al mínimo. Este año, se espera que China supere a EEUU y se convierta en el mayor mercado de consumo del mundo", dijo Yongzu.

Añadió que el crecimiento que mantiene la economía china expandirá la demanda interna que está siendo alimentada por el aumento de los ingresos. A su vez, la expansión del mercado interno traerá consigo más oportunidades para las empresas locales y para el capital extranjero. Esto promoverá la innovación y el desarrollo.

"En los últimos años, la capacidad científica y tecnológica de China se ha desarrollado rápidamente. Y esto permitirá que su economía se desarrolle durante mucho tiempo. Además, el propio sistema chino tiene la capacidad de sostener el crecimiento", concluyó.