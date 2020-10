La energética española Iberdrola dejará invertir si México no cambia su política

El presidente de la eléctrica española Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, descartó la posibilidad de emprender nuevos proyectos en México, si el Gobierno no quiere que recibir inversiones privadas.

Durante la presentación de los resultados financieros de la compañía de este 21 de octubre, Sánchez Galán indicó que "las políticas energéticas las elaboran los gobiernos" y no los empresarios. Por lo que, manifestó que "si dicen que no inviertan empresas estratégicas, no lo haremos".

Asimismo, indicó que el impacto de las turbulencias en el mercado mexicano representó solo el 8% de los ingresos totales del grupo; sin embargo, el director de la compañía manifestó que esto es "muy poca cosa en el balance".

Esto, luego que el Gobierno federal de México iniciara una serie de reformas en materia energética, tal es el caso del acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que limita la generación de energías renovables y prohíbe la emisión en pruebas de las centrales limpias que estuvieran a punto de operar.

Además, esta situación se ha tornado complicada, luego de que López Obrador acusara a Iberdrola de saquear al país; esto, porque la compañía controla gran parte de la industria eléctrica en México.

"Ya basta, que se entienda bien, que se escuche bien y fuerte: México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos, tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos", dijo el mandatario en el mes de junio en relación a una mísiva que le había enviado la eléctrica.