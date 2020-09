¿Por qué Alemania elige a Huawei a pesar de la presión de EEUU?

Alemania se mantendrá firme en su posición sobre Huawei. Las dificultades fruto de la presión de EEUU no impedirán que la empresa china coopere con Alemania, según los entrevistados por Sputnik.

El Gobierno alemán está trabajando en las normas de seguridad para su red 5G, y la canciller alemana, Angela Merkel, no quiere excluir a Huawei de ella "solo por el hecho de que la empresa proviene de China", informó Bloomberg citando a fuentes anónimas.

La renuncia de la сanciller alemana a una prohibición completa de Huawei puede servir de ejemplo para que otros países de la UE establezcan relaciones con el gigante tecnológico chino, según la prensa del país asiático. Alemania se niega a excluir a Huawei con el pretexto de garantizar su, ya que solo se están elaborando los criterios por los que esta seguridad deberá regirse.

Dada la creciente presión de Washington sobre la UE en este asunto, la posición de Alemania es no solo un ejemplo para el resto de Europa, sino también un desafío para la política europea de Estados Unidos, ya que Alemania ocupa actualmente la Presidencia del Consejo de la UE.

Por su parte, el experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos Mijaíl Beliáyev señaló en una entrevista con Sputnik que el enfoque de Alemania lo dictan los intereses del país germano y de la UE en su conjunto.

"A Alemania se la considera el líder de la UE. Su principal línea de pensamiento se centra en el bienestar y en los resultados positivos dentro de la UE. Los problemas económicos ocupan una parte importante en estas reflexiones. Y Alemania muestra su independencia en la toma de decisiones en diversos sectores económicos asumiendo la misión de liderazgo y de cuidar de la UE", destacó el experto.

Los operadores de telecomunicaciones alemanes perderán miles de millones de euros si el país rechaza los servicios de Huawei

La revista alemana Focus ha nombrado a Huawei uno de los líderes en el campo de la tecnología 5G, y muy atractivo en cuanto a la relación calidad-precio. Una de cada dos antenas usadas por Deutsche Telekom y Vodafone para construir la red 5G es fabricada por Huawei. Los operadores alemanes perderán miles de millones de euros y se quedarán atrás con respecto a otros países en la construcción de la red 5G si Alemania tiene que renunciar a estos servicios, señala la publicación. Al mismo tiempo, Huawei ha negado las acusaciones de EEUU de ignorar los requisitos de seguridad.

En una entrevista con Sputnik, Hu Chunchun, vicedirector del Centro de Estudios Alemanes de la Universidad China de Tongji, señaló que las posibles dificultades no impedirán la cooperación de Huawei con Alemania.

"Alemania no se niega a involucrar a Huawei en la construcción de sus redes 5G. Es incomprensible, pero Washington ha convertido Huawei y el 5G en un problema de seguridad nacional sin pruebas. Aunque dejemos de lado la teoría de la conspiración, estas son acusaciones unilaterales y sin fundamento contra el gigante asiático. En este contexto, es muy difícil para Alemania soportar la presión estadounidense y tomar decisiones justas", cree Hu, quien también expresó la esperanza de que los círculos políticos de Alemania cumplan las intenciones de la canciller Merkel.

Sin embargo, Alemania no se enfrentará directamente a EEUU

Obviamente, trabajar con Huawei es estratégicamente importante para Alemania. De lo contrario no habría tomado la decisión de ir contra los deseos de EEUU. Beliáyev señaló que el país germano se involucró en un difícil juego geopolítico, pero que no va a buscar el enfrentamiento directo con su socio occidental.

"EEUU entiende la influencia que la política de China con Europa puede tener en el papel de Washington en el mundo, tanto económico como político y moral. El fortalecimiento de Europa y de China y el creciente vínculo entre ambas socavan el dominio de EEUU en el mundo de muchas maneras. Obviamente, el país norteamericano no está satisfecho, porque todavía profesa su doctrina hegemónica en el mundo, aunque su influencia está disminuyendo rápidamente. Así que Alemania estará bajo la presión de EEUU. No obstante, Alemania no se enfrentará directamente a EEUU, pero mantendrá firme su posición de desarrollo de las relaciones con China", concluyó el experto.