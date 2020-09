México investiga competencia desleal en importación de acero de Brasil y Rusia

Una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación indica que la cartera del Economía del Gobierno federal mexicano acepta una solicitud de investigación y "declara el inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de planchón de acero al carbón y aleado originarias de la República Federativa de Brasil y de la Federación de Rusia, independientemente del país de procedencia".

La parte solicitante es la filial de ArcelorMittal en México, compañía que solicitó el 30 de junio pasado comenzar el procedimiento administrativo de investigación por prácticas desleales de comercio internacional, "en su modalidad de discriminación de precios, sobre las importaciones de planchón de acero al carbón y aleado, incluidas las definitivas y temporales".

Asimismo, la firma denuncia el ingreso de importaciones "al amparo de la Regla Octava de las complementarias para la aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación originarias de Brasil y Rusia.

Las importaciones mexicanas de productos investigados sumaron 203 millones de dólares desde Brasil y 41 millones de dólares desde Rusia de enero a julio de 2020.

La casa matriz de la parte demandante, una de las mayores siderúrgicas del mundo, está en Luxemburg, y fue fundada en 2006 mediante la fusión entre Mittal Steel y Arcelor.

ArcelorMittal argumentó que durante el periodo comprendido de 2017 a 2019 las importaciones de planchón de acero originarias de Brasil y de Rusia, "se realizaron en condiciones de discriminación de precios y causaron daño a la producción nacional".

La parte "solicitante" de la investigación concedida señaló que dichas importaciones registraron una tendencia creciente.

Ese aumento de las compras a esos dos países aumentó "tanto en términos absolutos como relativos, en relación con el mercado y con la producción nacional y a precios que presentaron márgenes de subvaloración".

Como consecuencia, dice el documento oficial, la compañía esgrime que las importaciones de acero "causaron efectos negativos sobre los indicadores económicos y financieros de la producción nacional, tales como la disminución de sus ventas y la caída de sus utilidades operativas".

El periodo que será investigado comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, y como periodo de análisis de daño el comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019.

La compañía presentó los argumentos y las pruebas con objeto de sustentar su petición, que fueron considerados para la emisión de la "resolución" de investigación por parte del Gobierno mexicano.

El 3 de agosto pasado, la compañía "solicitante" del proceso antidumping respondió la prevención que hizo la cartera mexicana de Economía el 14 de julio para que "aclarara, corrigiera o completara diversos aspectos de su solicitud".