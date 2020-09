Empresas con lazos a Pyongyang habrán lavado $175 millones en bancos de EEUU

Los papeles, a los accedió la cadena, forman parte de un expediente de BuzzFeed News que obtuvo más de 2.000 informes confidenciales "sobre actividades sospechosas" (Suspicious Activity Report, SAR) del departamento de control de delitos financieros (FinCEN) del Tesoro de EEUU.

Según NBC News, las transacciones en cuestión se realizaron a través de los bancos estadounidenses JP Morgan y Bank of New York Mellon (BNY Mellon) entre 2008 y 2017, en violación de las sanciones impuestas a Pyongyang que se pudieron evitar, en particular, con la ayuda de empresas de China y Singapur.

Así, de acuerdo con los informes bancarios de BNY Mellon, la empresa china Dandong Hongxiang Industrial Development Corp con sede en Dandong (noreste chino) transfirió fondos a Corea del Norte a través de China, Singapur, Camboya, EEUU y varios otros países, para lo cual usó numerosas empresas buzón y lavó el dinero vía viarios bancos de Nueva York.

Estas operaciones permitieron legalizar al menos 85,6 millones de dólares, según NBC News.

Otros 89,2 millones de dólares acabaron en las cuentas de 11 empresas y personas vinculadas con Corea del Norte, según los documentos confidenciales del banco JP Morgan Chase.

Previamente se informó que BuzzFeed News entregó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla inglesa) una recopilación de informes bancarios sobre operaciones sospechosas que habían sido remitidos a FinCEN.

La investigación periodística estableció que los mayores bancos mundiales realizaron entre 1999 y 2017 numerosas transacciones cuestionables ayudando a sus clientes a legalizar fondos por un monto total superior a dos billones de dólares estadounidenses.