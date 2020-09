Francia continúa en contra del acuerdo UE-Mercosur en su versión actual

"El informe presentado por Stefan Ambec [director de investigación del Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente] confirma la postura de Francia en contra del acuerdo propuesto entre la UE y Mercosur en su estado actual", escribió Castex en su cuenta de Twitter.

La déforestation met en péril la biodiversité et dérègle le climat.

Le rapport remis par Stefan Ambec conforte la position de la France de s’opposer au projet d’accord UE-Mercosur, en l’état.

Il en va de la cohérence des engagements environnementaux de notre pays et de l'Europe. pic.twitter.com/MhMp4iXmlJ — Jean Castex (@JeanCASTEX) September 18, 2020

​El Gobierno de Francia afirma que una comisión de expertos concluyó que el acuerdo comercial en su versión actual podría causar el crecimiento de la tala de bosques en los países de Mercosur.

La UE y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) firmaron el 28 de junio de 2019 un acuerdo de libre comercio que venían negociando desde hacía dos décadas.

La entrada en vigor requiere el ajuste jurídico y técnico de los textos y la ratificación en los parlamentos de los países miembros del bloque sudamericano, del Parlamento Europeo y de los miembros de la UE.

El acuerdo abriría a los países del Mercosur un mercado de 500 millones de habitantes, mientras que los europeos podrían colocar sin restricciones sus productos en una región donde viven otros 300 millones de personas.

En octubre de 2019, Francia anunció que no firmará el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur argumentando que Brasil "no respeta la selva amazónica" y "no respeta el Acuerdo de París [sobre el cambio climático]".