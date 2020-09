Los magnates tecnológicos pierden un total de 25.000 millones de dólares

Los ejecutivos más ricos de EEUU en la industria tecnológica perdieron un total de 25.000 millones de dólares de su patrimonio neto después del cierre del mercado del 3 de septiembre, según los datos recopilados por CNBC.

El sector tecnológico del S&P 500 cerró con una caída del 5,8%, arrastrando a los mercados. Las dramáticas caídas redujeron el valor neto de algunas de las personas más ricas del mundo, que habían visto cómo su riqueza se disparaba en las últimas semanas cuando las acciones tecnológicas subieron.

Las acciones de Amazon cerraron en un 4,63%, quitando 9.000 millones de dólares del valor neto del CEO Jeff Bezos . Sin embargo, sigue siendo el hombre más rico del planeta.

El director de Tesla, Elon Musk , también perdió 9.000 millones de dólares, después de que sus acciones se desplomaran un 9,02%.

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg , vio sus acciones caer 3,76%, perdiendo 4.000 millones de dólares de su patrimonio neto.

El patrimonio neto del ex director ejecutivo de Microsoft, Bill Gates, cayó 3.000 millones de dólares después de una caída de 6,19% de las acciones.

El 3 de septiembre, las acciones estadounidenses cayeron hasta un 5%, revirtiendo recientes máximos históricos, en medio de las preocupaciones por el estancamiento que sufre la recuperación económica del COVID-19.

No había razones visibles para tal colapso, pero los expertos advirtieron que el rápido crecimiento del mercado bursátil desde la pandemia, creado por la afluencia de inversores no profesionales, no podía continuar por siempre.

El crecimiento demasiado rápido de las empresas tecnológicas anunciaba la explosión de la burbuja en el mercado.