Esta puede ser la razón por la que disminuyen las ganancias de la banca china

El 31 de agosto se informó que los beneficios de los cuatro mayores bancos de China —Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank, Agricultural Bank of China y Bank of China— disminuyeron un 10% en la primera mitad de 2020 frente al mismo período del año anterior.

"La disminución de los ingresos de la banca este año es, de hecho, resultado de una corrección. A inicios del año el Gobierno propuso a los bancos asignar 1,5 billones de yuanes [más de 219.000 millones de dólares] para apoyar el sector real", dijo Bian a Sputnik.

El experto precisó que, "de acuerdo con los datos publicados, en los primeros siete meses de este año, los bancos concedieron al sector real 871.000 millones de yuanes (más de 127.000 millones de dólares), lo que es una cifra bastante grande".

El investigador chino indicó que la reducción de las ganancias del sector bancario en el país asiático es un factor favorable para su economía, ya que se debe principalmente a la transferencia de los beneficios a la economía productiva.

A diferencia de los países donde predomina la economía virtual, subrayó, China se apoya en mayor medida en el sector real, y su desarrollo garantiza la evolución de la economía en general.

A la vez Bian considera que la reducción de los beneficios de la banca china también se debe a una situación poco favorable que vive la economía mundial, afectada por la pandemia del coronavirus.

"La economía mundial este año vive un período complicado. En estas condiciones la reducción de las utilidades de los bancos es inevitable, es un hecho normal", afirmó.

El profesor señaló que Bank of China todavía no ha agotado sus capacidades de reducir las ganancias.

"Los beneficios de Bank of China se redujeron, pero siguen siendo bastante grandes. En la primera mitad del año las ganancias de los cinco mayores bancos de China alcanzaron los 500.000 millones de yuanes [más de 73.000 millones de dólares] o más de 2.000 millones de yuanes [293 millones de dólares] al día. Es un índice alto, se puede continuar reduciendo las ganancias y se deben invertir en la economía real", opinó.