AMLO: "A pesar de los pesares, vamos saliendo de la crisis más profunda de los últimos 100 años"

"Es la crisis mundial, en lo económico, más profunda que se haya presentado en los últimos cien años, en un siglo", aseguró el mandatario durante la conferencia matutina de este 31 de agosto.

Asimismo, señaló que en Estados Unidos y Europa no se vivían caídas económicas similares desde la Gran Depresión —en 1929— y la Segunda Guerra Mundial —1939 a 1945—.

"En Europa no se veía una caída de la economía desde la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos, no se veía una caída de la economía como la actual desde la crisis de 1929 y del 33. Y nosotros no habíamos caído en lo económico, como ahora, desde 1932, precisamente por la crisis económica de Estados Unidos", señaló.

Sin embargo, agregó que "lo importante es que vamos a salir rápido, no va a ser una crisis prolongada". Respecto a este punto, destacó que uno de los indicios de recuperación económica es que en agosto se recuperaron alrededor de 90.000 empleos del millón de trabajos formales que se perdieron en el segundo trimestre del año.

Asimismo el presidente advirtió que en su Gobierno no contratará deuda.

"A pesar de los pesares vamos bien en la atención de los dos crisis, estamos atendiendo enfermos, salvando vidas, contamos con todo el apoyo del personal médico, no han faltado ni faltarán camas, ventiladores para atender enfermos y vamos avanzando poco a poco, pero vamos saliendo de esta pesadilla", añadió.

En contraste, el último informe del Banco de México (Banxico) estima que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional podría caer hasta 12,8% en lo que resta del año y la recuperación económica podría ser de apenas 1,3% en 2021.