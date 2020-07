EEUU extiende plazo para negocios con grupo ruso GAZ hasta 22 de enero de 2021

De acuerdo al texto, "todas las transacciones prohibidas por las regulaciones de sanciones vinculadas a Ucrania (…) que se realicen habitualmente o por necesidad (…) para vender o transferir deuda, patrimonio u otras participaciones financieras en el Grupo GAZ a una persona no estadounidense (…) o facilitar o transferir deuda, patrimonio u otras participaciones financieras en el Grupo GAZ por una persona no estadounidense a otra persona no estadounidense, están permitidas hasta las 00:01 [hora del Este; 04:01, GMT] del 22 de enero de 2021".