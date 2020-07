El T-MEC enfrenta sus primeros problemas: compañías canadienses acusan a México de posibles violaciones

Las empresas Canadian Solar Inc, Atco Ltd, Northland Power Inc y JCM Power, enviaron una carta a Chrystia Freeland, viceprimera ministra de Canadá, Bill Morneau, ministro de Finanzas, al canciller François-Philippe Champagne y a otros funcionarios para advertirles que México puede estar violando el pacto comercial al no respetar sus contratos con ellos.

En la misiva, así como las limitaciones para el desarrollo y la operación de las centrales eléctricas como factores que podrían poner en peligro sus inversiones en proyectos de energía solar e hidroeléctrica en México.

Desde la perspectiva de las empresas, las medidas dictadas recientemente podían llevar al incumplimiento de los compromisos contraídos en el marco del T-MEC y otros acuerdos comerciales firmados entre México y Canadá.

La administración de López Obrador ha tratado de incentivar una mayor participación de empresas del Estado mexicano en el sector energético, pues asegura que los anteriores Gobiernos favorecieron de manera desproporcionada a inversionistas privados.

El actual Gobierno ha buscado renegociar contratos por miles de millones de dólares para favorecer a las arcas públicas, mientras que las empresas extranjeras con inversiones en México han negado que sus proyectos sean responsables del aumento en los costos de la energía para la población, al tiempo que acusan a los funcionarios mexicanos de no querer honrar los acuerdos existentes.