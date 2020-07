EEUU está presionando a Europa para echar del mercado a otra competencia china

Estados Unidos está presionando a los países europeos para echar del mercado local a Nuctech, compañía china de sistemas de seguridad, escribe The Wall Street Journal. ¿Será la empresa una amenaza para la seguridad europea o para el negocio estadounidense?

Los sistemas de inspección de carga, equipaje y pasajeros de la china Nuctech Co., se utilizan cada vez más en los puertos, pasos fronterizos y aeropuertos de toda Europa.

Nuctech y otras empresas similares tienen acceso a información personal y comercial, explica la publicación. Los funcionarios de EEUU temen que Nuctech pueda pasar esa información a las autoridades chinas. Un memorándum del Departamento de Estado dice que el acceso de Nuctech a los centros de infraestructura europeos plantea preocupaciones entre los miembros de la OTAN sobre la seguridad del transporte civil y militar.

La empresa china, por su parte, asegura actuar de forma independiente, sin recibir ninguna ayuda ni instrucciones del Gobierno chino. La empresa dijo que los productos de Nuctech no suponen ninguna amenaza para la seguridad ni tienen puntos de acceso secretos.

"Todos los datos generados por nuestros dispositivos pertenecen únicamente a nuestros clientes, es decir, ni a nosotros ni a los estados miembros de la UE, y bajo ninguna circunstancia al Gobierno chino ni cualquier otra entidad", dijo Robert Bos, vicedirector general de Nuctech en los Países Bajos.

"Nuestros clientes —las autoridades fronterizas y aduaneras, puertos, aeropuertos— son los únicos propietarios de los datos", precisó.

Sin embargo, un portavoz del Departamento de Estado, según WSJ, dijo que Estados Unidos "sigue instando a sus aliados y socios a protegerse de las empresas fuertemente subvencionadas por regímenes autoritarios".

La Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos había prohibido a Nuctech en la mayor parte del mercado aeroportuario estadounidense en 2014, después de realizar una inspección cuyos resultados permanecen clasificados.

Según el Departamento de Estado de EEUU, Nuctech ocupa el 90% del mercado europeo de equipos de inspección de carga marítima y hasta el 50% del mercado de inspección de equipaje y carga en los aeropuertos. La empresa china, a su vez, desmiente estas cifras y asegura que representa alrededor del 70% del negocio de escaneo de carga y alrededor del 10% del mercado de aeropuertos en Europa.

Nuctech entró en decenas de países, al adelantar a los competidores estadounidenses, incluyendo OSI Systems, Inc. y Leidos Holdings Inc. y el británico Smiths Detection Group Ltd.

En un documento del Departamento de Estado del 26 de mayo se afirma que los beneficios de Nuctech se derivaron de la venta a precios inferiores a los del mercado durante una "campaña agresiva de diez años para captar una cuota de mercado significativa en segmentos de infraestructura crítica en Europa a expensas de los fabricantes estadounidenses". Los competidores dicen que los productos de Nuctech son un 25-50% más baratos que los suyos.

La china señala que no vende sus productos por debajo del coste ni los subvenciona para perjudicar a sus competencias.

Estados Unidos está tratando de detener a Nuctech en toda Europa, desde Croacia hasta Lituania, donde Washington busca obtener contratos para empresas estadounidenses, dice el artículo.

Los diplomáticos estadounidenses están tratando de impedir las licitaciones de Nuctech en Grecia, Hungría, Italia y Portugal, así como de "equipar al Ministerio de Defensa alemán con escáneres de carga de rayos X y capacidades de escaneo remoto", que, según los funcionarios estadounidenses, podrían utilizarse en las operaciones incluso por las tropas de EEUU y de la OTAN.

Al igual que en el caso de Huawei, la situación de Nuctech es una prueba de la capacidad de Estados Unidos de convencer a sus aliados de que eviten un proveedor de equipo más asequible por las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos, que muchas empresas consideran infundadas, explica el diario.