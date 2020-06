"¿Para qué vamos a tribunales?": AMLO pide a Canadá ayuda con los adeudos de sus minerías

Al respecto, el mandatario señaló a un grupo de compañías mineras canadienses de no cumplir con sus obligaciones fiscales, a pesar de las evidencias de que no están al corriente con sus pagos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México.

"Hay unas empresas canadienses mineras que no están al corriente, quieren ir a tribunales internacionales. Entonces aprovecho para mandarle un mensaje respetuoso al embajador de Canadá para que nos ayude a convencerlos de para qué vamos a tribunales. Es muy claro que tienen esas deudas con el SAT, ojalá nos ayude a convencerlos, porque todo esto es muy oportuno, con la crisis nos permite que no se nos caiga la recaudación", indicó durante su rueda de prensa.

López Obrador recordó que otras empresas extranjeras en México, como Toyota, Walmart e IBM, han comenzado a abonar a sus deudas fiscales. En ese sentido, comentó que los acuerdos alcanzados por el SAT ascienden a unos 25.000 millones de pesos para las arcas del Estado.

"(Otras empresas) ya está haciendo trámites y otras están actualizando sus pagos y con esto nos están ayudando mucho, les agradecemos a las empresas que decidieron ponerse al corriente y no ir a tribunales", declaró.

A finales de mayo, López Obrador informó que durante los primeros cinco meses de 2020 su Gobierno obtuvo 1.757.000 millones de pesos por el pago de impuestos. Esto implica un aumento en la recaudación fiscal de México de 100.000 millones de pesos comparado con el mismo periodo de 2019, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"La gente nos está ayudando, porque a pesar de la crisis están pagando sus contribuciones, […] y los que no pagaban ya están pagando porque ya cambiaron las reglas, ya saben que no hay condonaciones, ya no hay agarradera que funcione, ya no hay influyentismo y grandes corporaciones están pagando. A eso se debe, que todos están cumpliendo con su responsabilidad", explicó entonces el mandatario mexicano.

Pese a ello, la recaudación tributaria de las empresas se ha convertido en un tema prioritario para el Gobierno de México a partir de la contracción económica que sufre el país a consecuencia de la pandemia de COVID-19.