Soros advierte sobre "la trágica realidad" para la UE

El multimillonario húngaro está preocupado por el futuro de la Unión Europea. Así lo ha comentado durante unas declaraciones en una sesión de preguntas y respuestas que ha recogido Reuters.

Consciente de la debilidad de algunos de sus miembros y de lo vulnerables que resultan durante este período particular, debido especialmente a su deuda soberana acumulada, George Soros advierte de que será necesario que Bruselas emita bonos perpetuos o bien "cónsules" para los miembros más endeudados como Italia, cuya deuda soberana asciende al 135% de su PIB.

"Si la UE no es capaz de considerar [esta opción] ahora, es posible que no sea capaz de sobrevivir a los desafíos a los que se enfrenta actualmente. No se trata de una posibilidad teórica; podría ser la trágica realidad", sostuvo el empresario.

Para que las autoridades competentes de la Unión Europea puedan emitir la deuda que Soros propone, Bruselas tendría que mantener su calificación crediticia de AAA (la más alta), dice el húngaro, sugiriendo que sería mejor autorizar los impuestos en lugar de imponerlos.

Estas declaraciones se producen poco después de que el magnate criticara la actitud de Alemania, cuyo Tribunal Constitucional emitió el 5 de mayo una sentencia en la que pedía que el Banco Central Europeo justifique la proporcionalidad del programa por el que la UE va a comprar con dinero común deuda de los países más obligados.