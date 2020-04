La Bolsa de Oro de Shanghái: el mundo necesitará una alternativa al dólar tras la pandemia

El dólar, como arma de presión de Estados Unidos y fuente de vulnerabilidad para otros países, ya no puede funcionar como una moneda mundial, opina Wang Zheying, presidente de la Bolsa de Oro de Shanghái y advierte que el mundo necesitará una alternativa al dólar tras la pandemia.

Según Wang, para desarrollar el comercio internacional, el mundo necesita una nueva moneda fuerte que sea independiente de cualquier Estado.

El problema con el sistema monetario dominado por el dólar es que deja a los países vulnerables a posibles sanciones de EEUU y al poder de Washington para congelar los activos internacionales de una nación en caso de una disputa, observó Wang, entrevistado por Reuters.

Durante la recuperación posterior a la crisis, el dominio del dólar causa muchos problemas a otros países debido a la política de bajos tipos de interés de la Reserva Federal.

"Es un arma para EEUU, pero una fuente de inseguridad para otros países", enfatizó.

El jefe de la Bolsa de Oro de Shanghái llamó a utilizar una nueva moneda suprasoberana para reducir el dominio global del dólar estadounidense.

"La moneda que el mundo elija para el comercio mundial no debe ser una que dé privilegios a alguien ni exponga a otros a la inseguridad", indicó.

Wang pronosticó un declive del dólar a largo plazo y una subida de los precios del oro.

Mientras tanto, el oro no es medio de intercambio ideal, porque su cantidad es limitada. Jia Jinjing, director del Instituto Chongyang de estudios financieros de la Universidad Popular de China, propone usar las tecnologías de monedas digitales para poner a práctica la idea de una nueva moneda global.

"Hay cada vez más oportunidades ahora. El Banco Popular de China ha lanzado pruebas de moneda digital. Su diferencia del dinero convencional es que las transacciones serán completamente transparentes y se verá dónde va cada yuan", dijo a Sputnik.

Jia Jinjing opinó que podemos "usar la tecnología de moneda digital para crear un sistema de liquidación internacional de acuerdo con las necesidades reales".

China está lanzando pruebas del yuan digital en cuatro regiones del país: Shenzhen, Hunan, Chengdu y Suzhou. Se prevé que el yuan digital sustituirá parcialmente al efectivo y que se introducirá en dos etapas: del Banco Central a los bancos comerciales, y de los bancos comerciales a la población. El yuan digital tendrá la misma soberanía que la moneda china fiat.

En la primera fase, el yuan digital se destinará más bien para los pagos nacionales. El sistema es muy similar a las carteras electrónicas de Alipay y WeChatPay, que son populares en China. La introducción de la moneda estatal digital permitirá controlar más eficazmente la cantidad de dinero en circulación y llevar a cabo la política monetaria y regular los movimientos de capital.

Sin embargo, eso no significa que el yuan digital se convierta en un nuevo sistema de pago mundial. En primer lugar, la moneda china todavía no es libremente convertible, hay restricciones a los flujos de capital. Y como señaló el jefe de la Bolsa de Oro de Shanghái, una moneda controlada por un determinado Estado no puede cumplir bien con sus funciones en las actuales condiciones de globalización.

Sin embargo, China tiene mejor desarrollado este sistema. El Banco Central de China ha registrado 84 patentes en el ámbito de monedas digitales. Describen protocolos para controlar la emisión y circulación del yuan digital, así como mecanismos para los acuerdos interbancarios y la integración de las carteras digitales criptográficas del yuan en la infraestructura bancaria existente.

Según el experto Jia Jinjin, lo más probable es que la moneda mundial supranacional para los acuerdos internacionales se emita en forma de dinero electrónico. Esto reduciría significativamente los costos de transacción y todas las dificultades asociadas con el almacenamiento y el transporte de moneda fiat. En este caso, China tendrá ya una seria base tecnológica y competencia para participar activamente en la formación de un nuevo sistema internacional de pagos.