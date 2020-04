Desde una trampa hasta un colapso: las consecuencias del acuerdo de la OPEP+

Un posible recorte de 10 millones de barriles diarios no será suficiente debido a que la demanda cayó en los últimos meses y no existe espacio físico para ubicar la cantidad que se produce. Según Davide Tabarelli, presidente de Nomisma Energía, inclusive si se llegase a un acuerdo, el cierre de depósitos fuera de Oriente Medio no es fácil, pues no existen grifos abiertos y cerrados debido a que si se detiene la producción los depósitos se dañan para siempre y cuando el mercado se recupere no habrá suficiente petróleo para cumplir con la demanda, lo que sería una trampa.

🛢️ ¿Está cambiando el panorama del petróleo para los meses que vienen?

​Tabarelli asegura que es indispensable que se busquen compromisos y acordar una coordinación, pues de no hacerlo, el mercado lo hará por sí solo y habrá un colapso en los precios del petróleo hasta llegar a costar 10 dólares el barril. No obstante, admite que será muy difícil que exista un acuerdo en el próximo encuentro debido a los intereses de EEUU.

"En la próxima reunión es poco probable que se llegue a un acuerdo, la posición política de Trump sigue siendo demasiado compleja, pero no puede romper las normas antimonopolio que no permiten al Gobierno dar límites a la producción. Llevará más tiempo y habrá precios más bajos", advirtió Tabarelli.

Agregó que Riad no podrá conquistar de nuevo el mercado americano y sería un éxito que mantenga los volúmenes actuales de 350.000 barriles diarios tomando en cuenta que en los últimos años ha perdido cerca de la mitad del mercado.

déficit financiero interno. Asimismo, Arabia Saudí necesitará de meses de precios mucho más bajos que los actuales y solo cuando la producción nacional caiga por debajo de los 10 millones de barriles diarios a partir de los 13 millones actuales podrían ver aumentar sus cuotas.

Según Tabarelli, para fin de año, el precio del barril de petróleo podría estar por encima de los 30 dólares porque se habrá alcanzado volver lentamente a la normalidad.