AMLO congela su sueldo y los de altos funcionarios ante la COVID-19

"Vamos a hacer un esfuerzo los altos funcionarios: se van a reducir los sueldos en términos reales, no van a crecer, se congelan. Es decir, no hay aumento que se estaba considerando para este año, no hay aumento. Solo para los altos funcionarios públicos y de manera proporcional; va a ganar menos el presidente y así hacia abajo", anunció el mandatario durante su conferencia matutina del 31 de marzo.

Sobre esto, López Obrador acotó que las acciones no afectarán a los servidores de la administración federal que ganen menos de 30 mil pesos mexicanos (1279 dólares estadounidenses).

"Estamos hablando de los que estamos arriba, es apretarnos el cinturón nosotros y ya", aseveró.

El presidente destacó que esta acción está incluida en el plan económico que su administración presentará el próximo 5 de abril. Esta estrategia pretende reactivar el mercado interno de México tras la crisis generada por la epidemia de coronavirus, así como por la baja en los precios de venta del petróleo nacional.

El presidente de México también pidió a los partidos políticos que entreguen la mitad de su presupuesto, o el porcentaje que consideren pertinente, para ayudar al combate de la pandemia de la COVID-19. "Esto no debe ofender a nadie, hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan, el de nosotros es uno que da, no quita, entonces ojalá y todos ayudemos".

El 30 de marzo el Gobierno mexicano anunció la declaratoria de emergencia sanitaria por el coronavirus, así como una serie de medidas para combatir los contagios en el país, entre las cuales destaca la extensión de la suspensión de actividades laborales no esenciales hasta el 30 de abril. Hasta esa fecha, México registra 1094 casos confirmados de la COVID-19, según reportes de la Secretaría de Salud.