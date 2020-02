El coronavirus sacude Wall Street y siembra el pánico en EEUU

La caída se produjo debido a que la percepción que tiene el mandatario estadounidense de la amenaza del coronavirus en EEUU no coincidió con la que tenían al respecto los inversores. Como resultado, la bolsa de EEUU experimentó una gran corrección, culminando con uno de los peores desplomes de activos desde la época de la crisis financiera global.

La bolsa de EEUU, ¿en caída libre?

En particular, el índice Dow Jones Industrial Average sufrió la peor caída de la historia en un solo día, tras haber perdido 1.190,95 puntos o un 4,4% de su valor. A su vez, el S&P 500 se hundió tan solo un 2,5% pero volvió a acelerar su caída y terminó el 27 de febrero desplomándose un 4,4%, lo que supuso la peor pérdida en un solo día de los últimos 8 años. El declive que ha experimentado el S&P 500 durante las últimas seis jornadas fue la peor corrección del índice en la historia.

Por si fuera poco, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU pasó a disminuir cuando los inversores empezaron a buscar un refugio más seguro para sus recursos financieros. Los precios de las materias primas también se desplomaron, incluido el del petróleo, que cayó por debajo de los 50 dólares por barril.

"Eso posiblemente sea lo peor que he visto en mi carrera. He pasado por muchas cosas. He pasado por el desplome del mercado de efectivo en 1987, por la crisis financiera. Pero esta caída tiene la capacidad de transformarse en algo extremadamente serio", aseveró a Bloomberg Television Scott Minerd, director de inversiones de la empresa Guggenheim Partners.

El caso de California y los problemas técnicos

El desplome bursátil se produjo porque la Administración Trump fue acusada de no haber ofrecido los equipos de protección y el entrenamiento adecuado a quienes ayudaron a evacuar a los ciudadanos estadounidenses de China. Aparte de eso, varios de los equipos enviados a las ciudades estadounidenses fallaron al funcionar y limitaron considerablemente la capacidad de los médicos de diagnosticar a tiempo la infección por SARS-CoV-2.

Una mujer que había sido diagnosticada con la infección por el coronavirus en California nunca había viajado a China. Este hecho extendió los peores temores: que el patógeno ya ha estado propagándose silenciosamente por EEUU. La mujer ingresó en un pequeño hospital situado cerca de una de las bases donde aterrizaron los militares estadounidenses evacuados de China y de Japón. Su estado era lo suficientemente grave, dado que la mujer ya no podía respirar por sí misma. Además, pasó al menos una semana sin que la diagnosticaran, poniendo así en riesgo a sus médicos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedadespara que puedan detectar rápidamente los casos de infección por coronavirus. Estos dispositivos médicos utilizan hisopos para extraer el material biológico de la nariz y de la garganta de los pacientes. Sin embargo, los kits han fallado en muchos casos, razón por la cualtras el primer día.

"La prueba de infección por coronavirus ya no está disponible en Nueva York. Los kits que nos han enviado han demostrado problemas de rendimiento y no se puede confiar en ellos para proporcionar un resultado preciso", se quejó a Bloomberg Stephanie Buhle, portavoz del Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York.

Según el alcalde de Miami Dade en Florida, Carlos Giménez, su condado tarda unos 2 días en analizar las pruebas, cuando en realidad este proceso debería realizarse en unas 5 o 6 horas.

Si bien los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades endurecieron los controles sobre la posible propagación del coronavirus en EEUU, los epidemiólogos no comparten su optimismo sobre el brote que, según ellos, tiene potencial de perturbar la vida cotidiana de otras áreas.

"La transmisión continúa. No será diferente a la de Oriente Medio, la UE o Asia", concluyó el científico Mike Osterholm, de la Escuela Médica de la Universidad de Minnesota. Según el experto, el caso de California es solo la punta del iceberg.