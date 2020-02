Warren Buffett asegura que su compañía está "100% preparada" para su muerte

Según Forbes, su patrimonio neto es de 90.200 millones de dólares. El 99% de esta suma se encuentra ubicada en acciones de Berkshire Hathaway.

En 2019, el beneficio neto de la compañía de inversionesfue de 81.000 millones de dólares, un aumento del 1.900% en comparación con el año anterior. Según Buffett, este aumento se debe a las nuevas normas de contabilidad introducidas en el 2018, por eso no refleja la situación real.

En su mensaje anual, Buffett contó la historia de un amigo suyo que recibió "una carta irritante" de un periódico local buscando datos biográficos para su futuro obituario. Cuando su amigo no respondió a la petición, recibió una segunda carta titulada URGENTE.

"Charlie [Munger] y yo entramos hace tiempo en la zona urgente. No es exactamente una gran noticia para nosotros. Pero los accionistas de Berkshire no deben preocuparse: su compañía está 100% preparada para nuestra partida", escribió el hombre de 89 años.

El inversor dice ser muy optimista sobre el futuro de Berkshire sin él al timón, y está orgulloso de su cultura, "rara entre las gigantes corporaciones".

En el 2010, Buffett cofundó y firmó The Giving Pledge, un movimiento que inició con Bill y Melinda Gates para animar a los más ricos a donar más de la mitad de su riqueza a actividades de caridad. A lo largo de varios años, las acciones de Buffett se destinarán a esfuerzos caritativos.

El testamento del inversor prohíbe vender ninguna acción de Berkshire y exige vender anualmente parte de sus acciones personales y transferir el dinero recuperado a diferentes fundaciones.

"En total, estimo que la totalidad de las acciones de Berkshire que poseo a mi muerte tardarán entre 12 y 15 años en llegar al mercado", aclara.

En su mensaje, Buffett no revela quién ocupará el puesto de director ejecutivo cuando él ya no esté. Se trata de un tema que preocupa a los acciones de Berkshire. Por ahora, el famoso inversor prefiere dejar claro que no se retirará pronto.