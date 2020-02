EEUU prorroga la exención del veto a Huawei: ¿quiere presionar más fuerte a China?

"El Gobierno de EEUU ha decidido extender hasta el 1 de abril del 2020 la licencia general temporal a la compañía Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei) y a sus 114 oficinas no estadounidenses incluidas en la lista negra", anuncia un comunicado publicado por el Departamento de Comercio de EEUU.

La anterior licencia. Este plazo de 45 días es necesario para permitir a los proveedores de telecomunicaciones existentes, particularmente a los que se encuentran en las comunidades rurales de EEUU, continuar operando temporalmente y con seguridad las redes existentes mientraspara realizar las futuras operaciones, informaron en el ente.

Sin embargo, este movimiento puede ser algo más que el fruto de la preocupación de las empresas estadounidenses. Podría formar parte de la astuta estrategia de EEUU para ganarle a China otra batalla en la guerra comercial. La presión que ejerce sobre el país asiático, el apoyo a las protestas en Hong Kong y las acusaciones de que el coronavirus SARS-CoV-2 es un arma biológica de China son parte de esta estrategia encaminada a sacar a Pekín más ventaja, opina el politólogo Aleksandr Afasov.

"La tarea de los estadounidenses es someter a China a la presión máxima y establecer una relación comercial lo más beneficiosa para ellos. Así que no es sorprendente que ese tipo de actividades contra Pekín y contra las empresas chinas, así como las declaraciones polémicas de altos cargos de EEUU vayan a continuar", recalcó.

El Departamento de Comercio de EEUU incluyó a Huawei en mayo del 2019 en la Lista de Entidades a las que se les prohibía comprar componentes y tecnologías estadounidenses sin contar con las licencias respectivas. La Administración Trump acusa a Huawei de espiar a sus clientes a favor del Gobierno chino. Desde la empresa han rechazado estas acusaciones en repetidas ocasiones.