La caída de las bolsas chinas tendría un impacto global

El parqué de Shanghái, Shanghai Composite, retrocedió un 8,07% y se situó en 2736,28 puntos, y la Shenzhen Component se desplomó un 8,54% hasta 9769,91 puntos.

La tendencia al "enrojecimiento" (paso a la zona negativa) se debe a una combinación de pánico y una reacción objetiva de la economía ante un cisne negro que nadie esperaba, opina Grigori Yariguin, profesor titular de la Universidad Estatal de San Petersburgo.

"El enrojecimiento de los mercados de valores no se ha producido ahora, sino que a finales de enero ya había condiciones para ello. Cuando los activos de protección, es decir, el oro, empezaron a encarecerse, fue una señal de que la economía respondía con mecanismos de protección, y de que el mercado de valores caería aún más. Este hecho se observó tanto en Japón como en China: en toda la región", comentó el analista a Sputnik.

Según Yariguin, esta tendencia tendrá un impacto global.

"Todas las economías asociadas a los precios del petróleo también han retrocedido a la zona roja porque China es el mayor importador de petróleo. En general, tales factores como una circulación limitada del transporte en China, afectan inmediatamente la demanda de productos petrolíferos", explicó.

El experto señaló que no hay recetas preparadas para proteger a la economía en este tipo de situaciones.

"Me parece que en las condiciones modernas es imposible prescribir alguna medicina a la economía para que los mercados bursátiles no reaccionen con derrumbes. Me parece que no existe tal estrategia", afirmó.

Aunque la interdependencia de mercados existe desde hace tiempo, según Yariguin, las economías no han aprendido a reaccionar rápidamente a las perturbaciones en este sistema.

"Los efectos a largo plazo dentro de unos meses se reflejarán en el ritmo de desarrollo mundial que puede reducirse significativamente", concluyó.

La caída de las bolsas chinas se produjo ante la propagación de un nuevo tipo de coronavirus, cuyo epicentro fue la provincia china de Hubei.

Según los últimos datos, el balance de la epidemia del nuevo coronavirus en China aumentó a 361 muertos y 17.205 infectados, informó la Comisión Nacional de Salud del país asiático.